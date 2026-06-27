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El ministro Diosdado Cabello anunció que el acceso vehicular al estado La Guaira está restringido a partir de las 8:00 p.m, de este viernes 26 de junio.

Colapso del puente de Caraballeda tras replica de 4,9 esta tarde.

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Restringen acceso vehicular a La Guaira

La medida tiene como objetivo filtrar de manera estricta a quienes se dirigen a la entidad costera.

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Con esta medida de control, las autoridades civiles y militares buscan optimizar la logística vial, evitar embotellamientos y garantizar el libre tránsito de los suministros de emergencia destinados a las zonas afectadas.

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