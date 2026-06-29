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El precio del dólar BCV hoy 29 de junio de 2026 nos indica que la divisa se encuentra en la banda de los 620 bolívares. Para hoy según el Banco Central de Venezuela se mantiene activo el costo del dólar del viernes: 622,21 bolívares y el euro en 708,39 bolívares. Hoy no hay actividad bancaria.

Para este martes, el valor del dólar será de 623,02 bolívares y el euro en 710,10 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro ha bajado en las últimas semanas luego de estar por encima de los 4.600 mil dólares. Hoy registra un precio de 4.049,15 dólares, el gramo se encuentra en 174,75 dólares.

Se estabiliza y comienza a descender el precio del petróleo para hoy lunes tiene un precio de 70,71 dólares. Este llegó a tener un costo de 120 dólares debido al conflicto de Irán con Estados Unidos, desde hace semanas bajó.

También el precio del bitcoin se ha ido a la baja en las últimas semanas, registrando a esta hora un costo de 59.712,15 dólares. Este había estado hace unas semans en los 83 mil dólares, muy cerca de los 84 mil.

Dólar BCV hoy 29 de junio de 2026, Estados Unidos enviará más ayuda al país

Estados Unidos tiene previsto enviar un segundo paquete de ayuda económica a Venezuela, afectada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles que han dejado 1.430 muertos y 3.238 heridos, según el balance oficial ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.

De acuerdo al Washington Post, el primer paquete de ayuda, al día siguiente de los terremotos, consistió en 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela y 50 millones destinados a organizaciones que operan sobre el terreno.

También envió equipo militar y dos brigadas de búsqueda y rescate de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California), que trabajan en la búsqueda y rescate de sobrevivientes, tras los dos sismos del 24 de junio que ocurrieron cerca de la costa norte de Venezuela.

La millonaria ayuda de EE.UU. sería enviada esta semana, según dijo al diario un alto funcionario de la Administración del presidente Donald Trump, que prefirió el anonimato.

El mandatario anunció el pasado miércoles que instruyó a las agencias de su Gobierno a actuar «con rapidez» para asistir a Venezuela, al señalar que los terremotos dejaron «un número devastador de muertos».

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