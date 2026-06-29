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El juego de Argentina y Cabo Verde se ha hecho viral, y cuenta con las predicciones del brujo de Ghana y el gato Billy. El afamado chamán africano ha ganado notoriedad primero por lo que dijo sobre Cristiano Ronaldo.

Kwaku Bonsam dijo que en el juego contra Congo, Portugal estaba muy lenta y de allí que la estrella del fútbol portugués no jugó bien. Luego contra el capitán de Inglaterra Harry Cane dijo que también se vería lento en la cancha.

Ahora es con el juego entre los argentinos y Cabo Verde, donde dijo que el triunfo sería para los africanos. El afamado brujo es un sacerdote tradicional y curandero espiritual africano el cual ha sido muy buscado en el Mundial

Indicó que el triunfo sería para la selección de Cabo Verde y que Argentina se quedaría en el camino. Lo dicho por Kwaku se ha hecho viral en las últimas horas e indican que hay mucha presión por Argentina.

Las predicciones del brujo de Ghana y Billy sobre el Argentina y Cabo Verde

El gato Billy es otro de los que ha predicho triunfos, según la prensa el felino de pelaje blanco y negro buscó la bandera de cabo verde y no la de Argentina. Esta es otra de las predicciones sobre este juego.

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