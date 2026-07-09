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Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado La Guaira detuvieron a un grupo de 10 personas, integrado por hombres y mujeres, en la parroquia Caraballeda.

Efectivos policiales capturaron al grupo cuando presuntamente intentaba vandalizar propiedades afectadas por los recientes sismos.

Detienen a diez personas en Caraballeda

Los implicados fueron sorprendidos en flagrancia mientras presuntamente intentaban vandalizar diversas propiedades privadas que resultaron derrumbadas a causa del doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

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Tras realizarse el procedimiento policial en la zona afectada, las autoridades informaron que la mayoría de los detenidos procede de la ciudad de Caracas.

Quedando todos los ciudadanos puestos de forma inmediata a la disposición del Ministerio Público.

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