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El choque de moto y una camioneta en Naguanagua fue atendido por autoridades viales como de emergencia del estado Carabobo. El hecho ocurrió en la avenida Valencia de ese municipio ayer jueves 9 de julio de 2026.

Personas que presenciaron el hecho enseguida lo notificaron mediante el número de emergencia. Minutos después llegaron paramédicos para atender la situación como funcionarios de tránsito terrestre.

Equipos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a un hombre luego de una colisión entre una camioneta y vehículo clase moto, presentando traumatismos en extremidad superior izquierda.

Choque de moto y una camioneta en Naguanagua dejó un lesionado

Siendo trasladado por unidad ambulancia de Bomberos Carabobo al centro asistencial más cercano. Donde fue atendido por el personal de guardia quedando en observación médica en el hospital.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a los conductores a transitar a una velocidad moderada cumpliendo con las normas establecidas por el INTT. Ponte el casco si eres motorizado y el cinturón si vas en el vehículo. La clave es la prudencia.

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