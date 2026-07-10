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La Fundación FIFA destinó la cantidad de un millón de dólares de su fondo humanitario para apoyar a Venezuela tras el doblete sísmico que afectó al país el pasado 24 de junio. El anunció se hizo la noche del jueves 9 de julio.

“Queremos apoyar las labores de respuesta tras el devastador terremoto que ha afectado a numerosas comunidades en Venezuela», dijo la Fundación. Venezuela quedó afectada luego de los terremotos.

En la actualidad se busca reforzar los trabajos de remoción de escombros, ayuda a las personas que lo perdieron todo, además de reconstruir las zonas afectadas. Venezuela ha recibido importantes donativos por parte de personalidades como de organizaciones.

Fundación FIFA hizo este importante donativo a Venezuela

Estos recursos permitirán proporcionar asistencia humanitaria urgente a las poblaciones afectadas, reforzar las operaciones de respuesta a situaciones de emergencia y contribuir a que las comunidades inicien el camino hacia la recuperación, indicó la Federación Internacional.

«Esta iniciativa forma parte del compromiso de la Fundación FIFA por ofrecer una atención inmediata a las comunidades afectadas por catástrofes naturales o desastres provocados por el hombre mediante su Fondo Humanitario, un mecanismo diseñado para movilizar financiación de emergencia con rapidez cuando se producen situaciones de crisis», destaca.

«El pueblo de Venezuela cuenta con la solidaridad plena de la familia mundial en estos momentos tan difíciles», expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Fútbol para unir

«El fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas y transmitir esperanza, especialmente en tiempos de crisis. A través de la Fundación FIFA, nos sentimos orgullosos de acompañar al pueblo venezolano y de apoyar a las organizaciones humanitarias y a los socios locales que trabajan incansablemente para llevar ayuda urgente a quienes más la necesitan», agregó Infantino.

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