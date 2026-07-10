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El Bono Especial Vacaciones se pagará próximamente a los docentes, la entrega del mismo se hace a la par del cierre del año escolar. Esta asignación se hace personalizada a los docentes por parte del Ejecutivo Nacional.

Se pudo conocer que el bono va directamente al personal docente además de administrativo como obrero. Los cuales están adscritos a los ministerios de Educación como de Educación Universitaria.

Bono Especial se pagará a este sector en las próximas horas

Los trabajadores de la educación estarían cobrando un total de 44.586,10 bolívares directo a su cuenta.

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