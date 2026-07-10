Lo más vistoPolítica y economíaPortada

Bono Especial se pagará a este sector en las próximas horas

By Danny Valdiviezo
0
285
Bono Especial se pagará a este sector en las próximas horas

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El Bono Especial Vacaciones se pagará próximamente a los docentes, la entrega del mismo se hace a la par del cierre del año escolar. Esta asignación se hace personalizada a los docentes por parte del Ejecutivo Nacional.

Se pudo conocer que el bono va directamente al personal docente además de administrativo como obrero. Los cuales están adscritos a los ministerios de Educación como de Educación Universitaria.

Bono Especial se pagará a este sector en las próximas horas

Los trabajadores de la educación estarían cobrando un total de 44.586,10 bolívares directo a su cuenta.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Ingreso Integral del mes de julio 2026 y los montos probables a cobrar

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
Artículo anterior
Fundación FIFA hizo este importante donativo a Venezuela tras los terremotos
Artículo siguiente
Funvisis informó de sismo de magnitud 3 en Maracay y 3.9 en Naiguatá (VIDEO)
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes