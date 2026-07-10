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Funvisis informó de sismo de magnitud 3 en Maracay y 3.9 en Naiguatá (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Sismo de magnitud 3 en Maracay

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Danny Valdiviezo
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Un sismo de magnitud 3 en Maracay fue reportado en la mañana de hoy por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). El mismo se suma a los eventos sísmicos reportados en las últimas horas.

Este ocurrió a las 9:51 minutos de la mañana de magnitud 3.0 grados en la Escala de Richter con una profundidad de 9.9 kilómetros. Además de un epicentro de 43 kilómetros al norte de la ciudad jardín.

En horas de la madrugada, Funvisis había reportado dos sismos en Maracay, uno a las 2:50 de la madrugada de magnitud de 2.6 grados con una profundidad de 14.9 kilómetros. Luego a las 3:04 minutos de la madrugada un temblor de 2.6 grados y una profundidad de cinco kilómetros.

Temblor en Naiguatá de 3.9

A las 10:53 minutos de la mañana, reportaron un sismo de 3.9 grados en Naiguatá en La Guaira. Con una profundidad de 9.9 kilómetros.

Sismo de magnitud 3 en Maracay, Funvisis e Ingeomin siguen trabajando en Yaracuy

Funvisis e Ingeomin continúan evaluando efectos cosísmicos en el estado Yaracuy, en respuesta al evento sísmico registrado el pasado miércoles 24 de junio de 2026. Estos de magnitud 7.2 y 7.5.

Durante el despliegue se inspeccionaron los sectores de Pozo de Agua en Agua Negra, La Juaja, Puente de La Llanada, Bella Vista, Río Chiquito y El Guayabo, arrojando los siguientes resultados:

Se observó evidencia geológica cosísmica de licuación de suelo y lateral spread en (2); La Juaja y Agua Negra, además de manifestaciones de licuación de suelos entre los cuadrantes (4) y (5).

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Sismos reportados por Funvisis hoy viernes 10 de julio

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SourceFunvisis
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