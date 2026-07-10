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El precio del dólar BCV hoy 10 de julio de 2026 nos indica que la divisa se encuentra en la banda de los 700 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes el dólar estará en 709,69 bolívares y el euro en 811,44 bolívares.

El lunes el valor del dólar será de 721,34 bolívares y el euro en 823,94 bolívares.

En un costo de 4.107,75 dólares marcha la onza de oro, la misma ha estado con tendencia al alza en las últimas semanas y se pudiera mantener de esa manera esta semana. El gramo se mantiene en un costo de 181,45 dólares.

Hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 72,49 dólares, este se mantiene en expectactiva luego de la situación entre Estados Unidos e Irán. Todo depende de como se desarrollen los hechos, se espera la calma y no el conflicto.

Mientras que el bitcoin se mantiene en los sesenta mil dólares, el precio de 63.871,38 dólares. Este ha perdido cerca de veinte mil dólares en las últimas semanas. Y se mantiene con tendencia estable en los últimos días.

Dólar BCV hoy 10 de julio de 2026

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que los países que han donado ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio pueden rastrearla a través de una plataforma tecnológica.

Durante una inspección a un centro de acopio con 2.000 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de 28 países, la mandataria indicó que la misma está cargada en «una plataforma» que sirve para su distribución en los campamentos de damnificados y que esto permite que «cada país va a poder saber en qué se está usando su ayuda».

Funcionarios de Protección Civil también se están activando para la distribución de la ayuda humanitaria, indicó.

«Venezuela no se cansa de agradecer a los países, a los Gobiernos del mundo, que han brindado una mano de solidaridad en momentos de mucho dolor y sufrimiento para nuestro pueblo», remarcó.

El Gobierno estadounidense aseguró el martes que la entrega de ayuda a Venezuela tras los terremotos ha sido «confiable y rápida».

«Estoy muy orgulloso de esta red y estoy muy orgulloso de informar que estamos viendo una entrega confiable, rápida, que ha estado llegando con más de 310 millones de dólares gastados hasta la fecha«.

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