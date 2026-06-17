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Los dueños de la discoteca Jet Set en República Dominicana fueron imputados por homicidio involuntario. Esto por el derrumbe ocurrido el 8 de abril de 2025 donde fallecieron un total de 236 personas.

Raymundo Mejía, Primer Juzgado de Instrucción Nacional de ese país, determinó la acusación para los hermanos Espaillat. «No tenían intención de provocar la tragedia», estos tienen además prohibición de salida del país.

Dueños de la discoteca Jet Set en Dominicana

La sentencia del juez Mejía incluye medidas cautelares a los señalados del hecho. Además de eso quedaron inmovilizados los bienes de los hermanos Espaillat por un monto de 8,3 millones de dólares.

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