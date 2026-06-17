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Comenzó a pagarse El Ingreso Integral para los jubilados de la administración pública. Así lo informó la Plataforma Patria.

Ingreso integral de junio 2026 para jubilados

Estos cobrarían de la siguiente manera, un total de 118 dólares BCV, que serían 78.071 bolívares y el resto que serían 50 dólares BCV se cobraría a final de mes. Tal cual como se pago el mes pasado.

Quedando solamente por pagar a los adultos mayores con el aporte de la pensión más el ingreso integral correspondiente. Recordemos que este bono llevaba por nombre Ingreso contra la Guerra Económica, llamado comúnmente “bono Guerra Económica”.

Recordemos que desde el 2025 estos ingresos han sido modificados por parte del gobierno nacional. Como hay bonos que han sido eliminados entre ellos, Lactancia Materma 100% Escolaridad como también la bonificación José Gregorio Hernández.

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