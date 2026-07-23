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Los operativos policiales en Carabobo han dejado cerca de 14 detenidos en los distintos municipios. Estas personas estaba solicitadas por las autoridades y quedaron a la orden de las instancias.

La Policía del estado Carabobo se mantiene desplegada en los 14 municipios de la entidad, con el fin de preservar el orden como la seguridad. Estos puntos fueron colocados en algunas avenidas principales de dichos municipios.

Operativos policiales en Carabobo dejó esta cifra de detenidos

“Gracias a la intensificación de las labores de inspección y consulta ante el Siipol, nuestros funcionarios lograron la verificación e aprehensión de ciudadanos requeridos por la justicia. Por la comisión de diferentes delitos, poniéndolos de inmediato a la orden del Ministerio Público”, dijo la policía.

Indicó el cuerpo policial estadal que el objetivo es cortar el paso a la delincuencia y garantizar calles seguras, paz y tranquilidad para todas las familias carabobeñas. En cada rincón del estado.

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