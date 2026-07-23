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Luego de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio, los bomberos recomiendan no hacer esto en la cerradura de la puerta principal. Muchas personas lo hacen por la seguridad y temor que alguien pueda entrar.

Pero hay que tener en cuenta que a la hora de una urgencia, y un familiar intenta entrar mo podrá hacerlo. Si estas en un apartamento es igual, muchas personas indican que lo hacen por seguridad.

El dejar la llave por el lado interno de la cerradura principal no es recomendable. A la hora de una emergencia una persona que quiera abrir con la lleva del lado afuera no podrá hacerlo, debido a que la otra llave lo impedirá.

Es por ello que recomiendan no dejar llave en la parte del lado interno de la cerradura de la casa. Debes cerrar y quitar la llave, precisamente si estás dentro y hay una emergencia y no puedes salir, algún familiar puede ayudarte.

Bomberos recomiendan no hacer esto en la cerradura

Desde hace décadas se recomendaba hacer esto con la llave, pero es mejor no dejar las llaves colocadas del lado interno de la casa. No solamente por una recomendación por el terremoto, es una recomendación que debes tener en cuenta siempre.

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