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El Saime da este importante aviso con respecto al 24 de julio, indicó que no estará prestando servicio este viernes por ser día feriado nacional. El lunes volverán las oficinas del Saime a abrir a nivel nacional.

“Con motivo de la conmemoración del Natalicio del Libertador Simón Bolívar, informamos que este viernes 24 de julio nuestras oficinas SAIME en todo el territorio nacional; no prestarán servicio”, dijo en una comunicación en sus redes sociales.

Saime da este importante aviso con respecto al 24 de julio

Todos los trámites en torno a documentos personales, cédulas y pasaportes se van a tramitar el lunes 27 de julio en nuestro horario habitual. Cuando nuevamente reinicien actividades en todas sus oficinas.

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