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Lo asesinó tras ver la final del Mundial de Fútbol

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Un hombre lo asesinó tras ver la final del Mundial de Fútbol 2026, la información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

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Un hombre lo asesinó tras ver la final del Mundial de Fútbol 2026, la información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico. El hecho ocurrió en el estado Mérida al occidente del país.

Funcionarios de la Delegación Municipal Mérida, realizaron la detención de Reinaldo Josué Rojas (24), en El Chama, sector La Carabobo; parroquia Jacinto Plaza, municipio Libertador, Caracas, por causarle la muerte a Luis Ángel Monsalve Moreno (21), el pasado 19 de julio.

Lo asesinó tras ver la final del Mundial de Fútbol

De acuerdo, con el proceso de investigación realizado, se pudo conocer que, la víctima y el victimario, se encontraban en la dirección en mención, ingiriendo bebidas alcohólicas viendo la final del Mundial.

Cuando entre ambos surgió una disputa entre ellos por los resultados finales, optando el victimario, por desenfundar un arma blanca, asestándole una herida mortal a Luis Ángel. Siendo el caso puesto a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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