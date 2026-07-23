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El poder del béisbol latino de las Grandes Ligas volvió a hacer historia en la jornada de este martes. El jardinero dominicano de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., se convirtió en el autor del cuadrangular más kilométrico en lo que va de temporada en la MLB, liderando la contundente victoria de su equipo 8-3 sobre los Bravos de Atlanta.

El estacazo del quisqueyano recorrió una impresionante distancia proyectada de 474 pies, aterrizando en la parte más alta de las tribunas situadas entre el jardín izquierdo y central del Truist Park. La monstruosa conexión se produjo en la parte alta del octavo episodio frente a un pitcheo en slider del relevista JR Ritchie, marcando además el tercer vuelacercas para el estelar patrullero en sus últimos cuatro compromisos disputados.

Fernando Tatis Jr. jonrón más largo

«Es hermoso sentir eso, ver esa pelota salir del bate», declaró emocionado Fernando Tatis Jr. al término del encuentro. El jugador comparó la fuerza de este bambinazo con el memorable batazo de 477 pies que dio en Coors Field durante la campaña 2021, destacando la contundencia de este nuevo logro: «Éste se siente mejor. El otro fue más por el aire de Colorado. El del Dodger Stadium fue más especial, porque sacar la pelota por encima de un estadio es una locura».

Con esta destacada actuación ofensiva, la figura de la divisa religiosa consolida un ritmo arrollador en la zafra, registrando un promedio al bate de .286 gracias a 112 imparables, ocho jonrones, 44 carreras remolcadas y 51 anotadas, manteniéndose como la pieza angular en las aspiraciones de playoffs para la organización de San Diego.

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