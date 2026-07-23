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El cuerpo sin vida de una mujer no identificada fue hallado este miércoles 23 de julio en un estanque cerca de la Autopista Sur en la parroquia Santa Rosa.

Funcionarios del Cicpc iniciaron las investigaciones correspondientes tras el hallazgo del cadáver que se encontraba flotando en dicho estanque.

Hallan cuerpo de mujer en la Autopista Sur

Personas en situación de calle descubrieron el cuerpo flotando en el agua mientras intentaban ingresar al estanque, alertando inmediatamente a los cuerpos policiales.

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas acudieron al lugar del suceso para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar pesquisas.

Las primeras hipótesis de las autoridades sugieren que la víctima falleció por inmersión, presumiéndose que también se encontraba en situación de vulnerabilidad extrema.

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