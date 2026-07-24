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El precio del dólar BCV hoy 24 de julio de 2026, nos indica que la divisa hoy se mantiene igual que ayer jueves ya que no hay actividad bancaria. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes, el valor del dólar será de 737,88 bolívares y el euro en 841,84 bolívares.

Para este lunes, el valor del dólar será de 742,22 bolívares y el euro en: 844,21 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro ha bajado en las últimas semanas hoy tiene un precio de 4.059,65 dólares. El gramo de oro se encuentra a nivel mundial sobre los 172,34 dólares, con un precio que varía sobre los 180.

Se estabiliza y comienza a descender el precio del petróleo, hoy tiene un costo de 88,13 dólares por barril. El crudo esta semana llegó a estar nuevamente sobre los noventa dólares, debido al conflicto de Estados Unidos e Irán.

También el precio del bitcoin sigue en bajo promedio, hoy viernes tiene un costo de 65.048,13 dólares. Este se ha mantenido en la banda de los 60 mil dólares a nivel mundial, estable en ese precio desde hace semanas.

Precio del dólar BCV hoy 24 de julio de 2026, empresa norteamericana busca cerrar este acuerdo

La empresa energética estadounidense, Pacific Coast Energy Co. (PCEC), está cerca de cerrar un acuerdo con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para operar campos petroleros venezolanos.

Según publicó Bloomberg, las autoridades venezolanas están haciendo lo posible para que los posibles socios firmen los contratos antes de que finalice el mes en curso.

Joe Householder, portavoz de la compañía estadounidense, precisó que el acuerdo establece que la firma abarcaría dos bloques y tendría una participación mayoritaria en los activos.

Por su parte, PCEC apuntó en un comunicado que ahora finalizarán sus «planes de desarrollo con las autoridades venezolanas y comenzaremos las primeras operaciones».

«Nuestro objetivo es proteger los empleos venezolanos existentes y crear otros nuevos, generar empleos estadounidenses altamente cualificados con base en Houston, apoyar la seguridad energética de Estados Unidos y proporcionar al Estado venezolano los ingresos por regalías que tanto necesita», enfatizó.

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