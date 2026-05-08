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En aras de brindar una atención sanitaria oportuna en toda la región, se llevaron a cabo más de 32 mil atenciones por parte la Gobernación del estado Carabobo, a través del programa 0800-Bigote en abril.

Luis Capriles, presidente del 0800-Bigote, señaló que esta cifra engloba a los pacientes beneficiados en sus diferentes jornadas sociales desplegadas en los 14 municipios de la entidad, así como traslados y atenciones mediante el Call Center de la institución, lo que permite brindar una respuesta eficaz a cada uno de los pacientes.

“En nuestro departamento de jornadas donde asistimos a las comunidades, tuvimos más de 13 mil consultas, más de 3 mil 580 estudios especializados, más de 8 mil 900 orientaciones y más de 7 mil 123 atenciones mediante el call center con asistencia médica domiciliaria, lo que refleja el compromiso de cada uno de estos guerreros que están dispuestos a ofrecer salud a un llamado”, expresó.

Programa 0800-Bigote en abril

Asimismo, destacó el trabajo de la mano con las comunidades para ampliar su rango de acción y fortalecer la atención integral en materia de salud del pueblo, cumpliendo así con los lineamientos del gobierno nacional y regional.

“La gran mayoría de la atenciones son a través del portal telefónico, pero también son convocatorias que se hacen a través de nuestros promotores sociales municipales, hacemos un equipo sumamente sólido”, dijo.

Capriles también indicó que seguirán desplegados en cada zona de la región para garantizar una atención eficiente que mejore la calidad de vida de los carabobeños y carabobeñas.

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