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El director técnico de los «Encarnados» del Benfica, José Mourinho, desmintió categóricamente este viernes 15 de mayo los rumores haber sostenido algún acercamiento o comunicación formal con la directiva del Real Madrid.

Esto ante las especulaciones de la prensa deportiva sobre su regreso al banquillo del conjunto español.

Mourinho y los rumores en el Real Madrid

En la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado 16 de mayo contra el Estoril, correspondiente a la última jornada de la Liga de Portugal en el campo de juego, el estratega portugués aclaró que no ha mantenido contactos con el presidente de la entidad madridista ni con miembros importantes de su estructura.

Así mismo, Mourinho enfatizó que su prioridad inmediata es culminar los compromisos deportivos vigentes el próximo domingo. Hasta entonces evaluará su futuro profesional. «The special One» aseguró aún no revisar la propuesta de renovación de contrato que ya le ha presentado formalmente la directiva del club de Lisboa.

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