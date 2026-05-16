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Esta muy de moda en las últimas semanas y hasta hacen curso para que este quede mejor y seas un experto. Pero la receta original de la masa para pizza te la daremos a continuación, así que atentos a los ingredientes y preparación.

Receta original de la masa para pizza (2 pizzas medianas)

500 g de harina de trigo de fuerza o harina común

325 ml de agua tibia

7 g de levadura seca de panadería o 20 g de levadura fresca

10 g de sal

10 g de azúcar

25 ml de aceite de oliva

Un poco de harina extra para amasar

Preparación

Mezcla el agua tibia con la levadura y el azúcar, y deja reposar 5 a 10 minutos hasta que aparezcan burbujas, señal de que la levadura está activa. Coloca la harina en un bol grande y agrega la sal, mezclándola bien para que no toque directamente la levadura al inicio.

Añade al bol la mezcla de agua con levadura y el aceite de oliva. Mezcla con una cuchara o con las manos hasta formar una masa pegajosa pero uniforme. Pasa la masa a una superficie ligeramente enharinada y amasa durante 8 a 10 minutos hasta que quede lisa, elástica y suave.

Forma una bola con la masa, colócala en un bol ligeramente aceitado y cúbrela con un paño limpio o film. Deja reposar la masa durante 1 a 2 horas en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño.

Divide la masa en 2 partes iguales si quieres hacer dos pizzas medianas. Forma una bola con cada porción y deja reposar 15 minutos más para que sea más fácil estirarla. Estira cada masa con las manos o con rodillo sobre una superficie enharinada, dejando los bordes un poco más gruesos si quieres una pizza con borde esponjoso.

Coloca la masa en una bandeja o piedra para pizza y añade la salsa, el queso y los ingredientes que prefieras. Hornea en horno precalentado a 240-250 °C durante 10 a 15 minutos, hasta que la base esté dorada y los bordes inflados.

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