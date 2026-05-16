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El Inameh informó que para este sábado 16 de mayo en su pronóstico del tiempo que se esperan lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en varias regiones del país debido al paso de la tercera onda tropical de la temporada.

El avance de las nubes cargadas de agua afectará principalmente el oriente, el sur y el occidente del territorio nacional. Por lo que las autoridades recomiendan tomar previsiones.

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Pronóstico del tiempo hoy 16 de mayo

Durante las primeras horas de la mañana, los venezolanos disfrutarán de un cielo parcialmente nublado con rayos de sol en buena parte del país. Sin embargo, para quienes se encuentren en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas y el sur del lago de Maracaibo, el reporte indica que la mañana arrancará con nubes compactas que podrían generar lloviznas y precipitaciones de intensidad variable desde temprano.

Clima en Horas de la tarde

La situación cambiará a partir del mediodía. Con el calentamiento de la tarde, el Inameh prevé que el cielo se nuble por completo en los estados andinos (Táchira, Mérida y Trujillo), Zulia, Amazonas y toda la región oriental y del sur.

En estas localidades, las lluvias vendrán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, por lo que es importante estar atentos a las zonas vulnerables.

Para la región central, que incluye a Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Yaracuy, el clima se mantendrá templado la mayor parte del día. No se descartan lluvias o lloviznas dispersas al final de la tarde o durante la noche. El resto de los estados llaneros y occidentales presentará un cielo con nubes fragmentadas y períodos secos, marcando la pauta de un fin de semana lluvioso por la entrada del ciclo de ondas tropicales.

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