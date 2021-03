El actor Armie Hammer fue denunciado de violación y otros «actos violentos» por una mujer; alegando que abuso de ella por cuatro horas.

Durante una conferencia de prensa virtual, una joven de 24 años de edad, pidió ser identificada como Effie y describió, junto a su abogada Gloria Allred, que Hammer la violó en el 2017, en los Ángeles.

Entre lágrimas, contó haber sufrido de abuso «mental, emocional y sexual» a manos del actor. Y dijo que la expuso a «actos violentos» sin consentimiento, durante una relación extramarital que mantuvo con ella durante cuatro años.

«Armie Hammer me violó violentamente durante cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales golpeó repetidamente mi cabeza contra la pared», relató la víctima.

«Durante esas cuatro horas intenté escapar, pero no me dejaba. Pensé que me iba a matar. Entonces me dejó, sin preocuparse por mi bienestar», sostuvo la joven, quien afirmó que se sintió «traumatizada» hasta el punto de plantearse el suicidio.

Sigue leyendo: Kate del Castillo hospitalizada de emergencia por este motivo

Por su parte, la abogada Gloria Allred aseguró que el proceso judicial dependerá de de los fiscales «decidir si hay evidencia suficiente para perseguirlo» con cargos, y especificó que la jurisdicción recaería en Los Ángeles.

El actor Armie Hammer fue denunciado de violación y desde el 2020 ha estado en el centro de la polémica; luego de que se filtraran unas imágenes a través de la cuenta en Instagram, “House of Effie», supuestos mensajes privados.

Ante la acusación, el actor declaró que sus actividades sexuales extramaritales fueron «completamente consensuadas en el sentido en que fueron totalmente habladas, acordadas y mutuamente participatorias».

Sigue leyendo: Demi Lovato afirmó que fue violada de adolescente en revelador documental

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»