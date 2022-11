El actor principal de la afamada serie de Netflix Heartstopper, Kit Connor, afirmó que se vio forzado a admitir que es «bisexual» tras ser acosado por parte de la fanaticada del show y acusado de «queerbaiting».

A través de su cuenta en la plataforma de Twitter, Connor escribió un mensaje para la fanaticada en el que afirmó que «algunos» no comprendieron el mensaje del show.

back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye

— Kit Connor (@kit_connor) October 31, 2022