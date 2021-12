El explosivo jardinero venezolano Ronald Acuña Jr no solamemante inspira a los Bravos de Atlanta, sino también a una joven rockera que compuso uno de los mejores álbunes del 2021.

La artista independiente Faye Webster confesó que pasó mucho tiempo pensando y cantando sobre el venezolano. Tras culminar la gira de su álbum Atlanta Millionaires Club en 2019, se topó con mucho libre que aprovechó principalmente para ver a los Bravos.

En ocasiones, se ponía a ver los juegos en Hulu Plus, al que se suscribía solo para ver a su equipo favorito. Cuando se sintió más nostálgica, encendió la radio y escuchó las transmisiones, algo que realizaba con frecuencia durante su niñez.

Webster rápidamente comenzó a fijarse en Acuña Jr., entonces una superestrella en ascenso, que encendió su creatividad.

«No se dio como si quisiera escribir una canción sobre béisbol», explicó Webster a ESPN en julio. «Sino que escribía sobre esto porque esto resultó todo en lo que me dedicaba este año. Simplemente los Braves consumieron mi vida».

Se desarrolló una atracción a la distancia. Inventó conversaciones en su cabeza con Acuña, y comenzó a usar la camiseta de su equipo a diario.

Se sintió obligada a poner sus pensamientos sobre Acuña en papel, que finalmente se convirtió en la canción «A Dream With a Baseball Player», un sencillo de su disco aclamado por la crítica I Know I’m Funny haha, que el sitio de música Pitchfork recientemente nombró como el undécimo mejor álbum de 2021.

«Podría conocerlo y acabar con eso / O seguiré usando su nombre en mi camisa / Lo que necesite para ayudarme a sobrellevarlo», canta Webster. «¿Cómo me enamoré de alguien que no conozco?»

Acuña Jr inspira a rockera a componer álbum

Después de que lanzó la canción por primera vez, como sencillo en 2019, los Bravos la invitaron a cantar «Take Me Out to the Ballgame» durante el estiramiento de piernas de la séptima entrada.

Webster creció yendo a los juegos de los Bravos con su padre y su familia. Se sintió nerviosa mientras estaba en el campo de Truist Park para la práctica de bateo antes de su actuación, buscó en Google la letra del himno de béisbol y la leyó una y otra vez. «Estaba como, ya te sabes la letra, ¿qué estoy haciendo?», expresó Webster.

Una empleada de los Bravos le indicó que podía conocer al protagonista de su canción, y Webster y Ronald Acuña Jr comenzaron a charlar a través de un traductor. No mencionó la canción que escribió sobre él; incluso, asumió que ni siquiera la escuchó.

«No le dije nada a esta persona sobre quién era yo ni nada», reveló Webster. Pero antes de separarse, Acuña tenía algo que decir: «Gracias por la música».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Faye Webster (@fayewebster)

«¿Qué significa eso?» Webster señaló, recordando la reunión con Acuña. «¿Quién te dijo algo? No fui yo. No sé qué te dijeron. No sé. Fue agradable».

Su amor por el béisbol apareció en sus letras antes. En la canción «It Doesn’t Work Like That» de su álbum homónimo de 2017, escribió sobre los efectos del intercambio del cerrador Craig Kimbrel de Atlanta a los Padres de San Diego.

«El lanzador del equipo de béisbol/Cambió su camiseta/No quiere irse», canta Webster. «Supongo que no funciona así».

Debido a que los campeones de la Serie Mundial 2021, de los cuales Ronald Acuña Jr estaba como miembro integral, aunque su temporada terminó temprano debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, ocuparon una gran parte de su vida.

La rockera Faye Webster no solamente se inspira en Ronald Acuña Jr. Con frecuencia se encuentra pensando en el equipo y cómo sus altibajos afectan su estado emocional como persona y como artista.

«Siento que lo que más me relaciono [en la música] es la mier… personal», aseguró Webster. «Las letras resultan realmente honestas y personales y casi no existe barrera de privacidad. Si escuchas mi música, me reconoces porque estoy siendo tan genuina y siento que así son Acuña y [el segunda base de los Bravos] Ozzie [Albies]. Incluso con solo seguirlos a ambos en Instagram durante tanto tiempo, literalmente sentí que eran mis amigos».

Esa composición personal continúa atrayendo la atención, así como la canción de Webster «Better Distractions»; que terminó en la lista anual de reproducción de canciones de final de año del ex presidente Barack Obama en 2020 y con fechas para abrirle a HAIM en su gira de 2022.

Si bien pasó mucho tiempo promocionando su música, la entrevista sobre su equipo de béisbol favorito resultó un poco complicado.

«Nadie planeó que hablara con ESPN. Resultó algo refrescante. Respondí las mismas preguntas durante tres meses seguidos sobre el proceso de composición y lo que inspiró el álbum. Nunca ha sido, ‘OK, dime por qué te gustan los Braves’. Eso es bueno», setenció.

