Definitivamente, las fresas con chocolate son un plato perfecto para despertar el placer sexual de la pareja; así que antes de acostarse es recomendable ingerirlas.

Por su intenso color rojo y su forma de corazón son unas de las frutas más apreciadas.

Al punto que, para los nórdicos, las fresas eran una de las ofrendas de la diosa Freyja, considerada la diosa del amor y la belleza

Las fresas se pueden comer solas o acompañadas en platos principales, pero sin duda alguna la manera más popular es degustarla son con chocolate.

Pues esta fruta te ofrece vitaminas, minerales, fibra, fitonutrientes que el organismo necesita para verse y sentirse bien. Ahora, el chocolate oscuro es un poderoso antioxidante, antidepresivo, estimula el sistema nervioso, facilita la circulación de la sangre y es rico en calcio.

Ingredientes:

400 gramos de fresas

100 gramos de chocolate oscuro

Preparación:

Lave las fresas con abundante agua, teniendo cuidado de no dañarlas. Deje escurrir en un colador para que se seque. No le quite las hojas verdes.

Pique el chocolate y coloque en un envase resistente al calor. En una olla funda el chocolate en baño María.

Agarra las fresas por el extremo del tallo y sumérgelas en el chocolate líquido. Luego, colóquelas en una bandeja hasta que se enfríe la cobertura.

Puedes leer: ¡Divino! Prueba un filete de pescado a la mostaza

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»