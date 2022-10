Compartir

El alcalde del municipio Simón Rodríguez en El Tigre de Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, detuvo a una mujer quien conducía una moto sin casco y en compañía de su tres hijos.

“No cargas el casco, cargas tres niños. Tú de verdad no quieres a los niños. Un accidente y se matan”, se escucha decir al alcalde Paraqueima.

Junto a la publicación del video en Instagram, agregó lo siguiente:

«Definitivamente una persona que carga a los hijos así NO LOS QUIERE!! Nada justifica un acto tan peligroso como éste. Cada vez que veo algo que le pasa a un niño, yo solo me pregunto qué clase de padres tendrá porque no pueden ser tan inconscientes como para no darse cuenta del riesgo que están corriendo!!! Tenemos que seguir educando a la gente!! Y le digo algo a todas las mujeres, por favor, búsquense un marido que sirva, que salga adelante con ustedes y con sus hijos!!! No pueden salir embarazadas de cualquier tipo sin futuro y sin ganas de progresar!!!».

Finalmente, Paraqueima le ordenó a la mujer bajar a los niños para llevarlos de manera segura hasta su hogar.

Recordemos que, está reflejado en el artículo 164 del reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, en un párrafo único la obligatoriedad de utilizar el casco para poder circular en la vía.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: Detenidos al intentar traficar a un niño recién nacido en Puerto Cabello

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»