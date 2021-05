De acuerdo a las primeras declaraciones realizadas al medio EL ESPECTADOR, Alex Saab se siente secuestrado; en Cabo Verde país africano.

El diplomático venezolano, dejó claro que su condición en Cabo Verde, no se trataría de un arresto; sino al contrario, se trataría de un secuestro.

Así también, El tribunal de justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) concluyó que su captura en Cabo Verde es ilegal.

En vista que la notificación “alerta roja” de INTERPOL se había emitido un día después de su detención.

Recordando que este mismo Tribunal, concluyó que no se podía extraditar. Solicitud que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos de América.

¿Alex Saab secuestrado?

En la entrevista al medio el ESPECTADOR, el diplomático venezolano ha dicho que:

“En primer lugar, dejemos clara una cosa. No estoy detenido, estoy secuestrado desde el 12 de junio de 2020. No hay justicia en Cabo Verde, sólo la voluntad de Ulisses Correia (primer ministro del país africano) y su equipo. En segundo lugar, el Tribunal de la CEDEAO dictaminó que mi detención era ilegal y arbitraria, ya que no se había emitido ni una notificación roja ni una orden de detención. La notificación roja se emitió al día siguiente y nunca se presentó ninguna orden de detención. Luego Interpol la tuvo que anular porque era ilegal.” Indicó Alex Saab.

Es importante señalar, que ya se cumplen 331 días del secuestro de Alex Saab, en Cabo Verde; sin respetarle su inmunidad diplomática, y todos los derechos a los convenios internacionales.

La liberación de Alex Saab, se ha postergado de acuerdo a las últimas informaciones emitidas por su abogado, Femi Falana; quien además, habló sobre la situación actual del diplomático, el pasado 6 de mayo en un entrevista ofrecida al programa venezolano, Zurda Konducta.

“Cabo Verde está bajo una enorme presión por parte de EE.UU, por eso el señor Saab es objeto de persecución. Desconozco si EE.UU hizo un pago, no sé si se produjo un pago pero hay presiones políticas”, expresó Falana

