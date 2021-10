Según un video en las redes sociales, se puedo apreciar como un enorme aligátor, en cuestiones de segundos, se comió a un reptil más pequeño en California del Sur, en Estados Unidos.

Taylor Soper colgó el video en las redes sociales, en el que se puede apreciar al depredador, medio sumergido en un estanque, y se traga al otro reptil de dos metros de longitud. «Es un maldito dinosaurio», comentó el hombre.

El hombre reveló que no es el único caso de canibalismo detectado en las últimas semanas. Fue testigo de cómo el reptil que cayó víctima del aligátor de mayor tamaño, había devorado a otro aún más pequeño.

This happened in my parents backyard today… The snack is a 6ft gator #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL

