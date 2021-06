Una de las fantasías más recurrentes en las parejas es que uno de los dos quiere hacer un trío; pero no sabe cómo planteárselo de manera sutil al ser amado.

En primer lugar, no debes sentir algún sentimiento de culpa, por querer realizar la fantasía de un trío, y mucho menos creer que estás loco. Simplemente, es una necesidad que sientes y deseas proponer a tu pareja.

Todos tenemos fantasías sexuales, pero eso no significa que hayas dejado de amar a tu ser querido y muchos menos que desees terminar la relación.

Por supuesto debes estar consciente que vas a inmiscuir a una tercera persona en la relación, aunque sea por un momento, y debes tener en claro que se pueden generar ciertos conflictos de interés. Por lo tanto, es necesario colocar normas, limites y delimitar lo que está permitido y no.

¿Cómo puedo proponer un trío?

Lo más sensato es que hablen del tema y lo analicen. También, puedes ir induciendo lo que deseas en el mismo momento que estás teniendo relaciones sexuales con tu pareja. Es decir, usar la imaginación y decirle que piense que hay otra persona en el cuarto; ya sea observándolos o que esté con ellos jugando a las caricias.

También, puedes jugar un poco con los gustos de tu pareja y proponer que la otra persona sea de interés para ella o él.

¿Cómo elegir la tercera persona?

Debes tener en cuenta que esa persona no puede estar implicada emocionalmente con la pareja. Así, no surjan problemas una vez que hagan el trío. En pocas palabras, no puedes tener contacto con la tercera persona después de la relación.

Otras de las opciones para buscar a una tercera persona son: aplicaciones de citas, buscar en foros, blogs o hasta clubs de intercambio de pareja; ya que son lugares propicios para conocer gente interesada en hacer tríos y pueden ser el lugar idóneo en el que empezar a experimentar.

