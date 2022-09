Compartir

La cantante mexicana Ana Gabriel reiteró que no volverá a cantar en Venezuela hasta que no exista un cambio de gobierno.

Así lo confirmó este miércoles durante un concierto en Argentina.

Allí, la intérprete de «¿Quién cómo tú?» deleitó a sus fanáticos con un espectáculo donde había una gran cantidad de venezolanos.

Fue este factor lo que, precisamente, llevó a la cantante a expresar su opinión referente a la política de Venezuela.

“Te prometo que, en el 2013, presentí y lo dije públicamente que era la última vez que yo iba a ir a ese hermoso país y así ha sido. Yo desde el 2013 no he vuelto y no voy a volver hasta que no esté fuera”, enfatizó.

#Viral ¡No vendrá a Venezuela!👀 La cantante @ANAGABRIELRL, no desperdició la oportunidad de fijar su posición política en contra del gobierno venezolano, durante su concierto en Argentina. "Yo desde el 2013 no he vuelto y no voy a volver hasta que no esté fuera (Maduro)” 📹⬇️ pic.twitter.com/tux7bnAHrE — Agencia Venezuela News (@AgenciaVN_) September 29, 2022

Lo había dicho antes

Anteriormente, Ana Gabriel, cantante mexicana de múltiples éxitos apreciados en Venezuela, desmintió que se presentaría en el país.

La artista publicó en su cuenta en Twitter un mensaje para solicitarle a la periodista Carmela Longo que rectificara la información que difundió.

«A la señora Carmela Longo, le pido que desmienta su comentario de que voy a Venezuela en noviembre. No sé de dónde sacó esa información, pero yo Ana Gabriel, le pido desmienta su publicación», detalló en su tuit.

