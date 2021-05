Los Angelinos de Los Ángeles colocaron en asignación al primera base dominicano y futuro integrante del Salón de la Fama, Albert Pujols.

Según los primeros informes la decisión se tomó por solicitud del toletero de 41 años; quien solicitó que lo dejaran en libertad si no recibía suficientes oportunidades en el terreno esta temporada.

Hasta el momento bateaba para .198 de promedio, con cinco jonrones y 12 remolcadas en el último año de un contrato por 10 años y 253 millones de dólares que firmó con la escuadra angelina en 2012.

En 21 temporadas dentro de la Grandes Ligas, Pujols tiene un promedio de vida de .298, con 3.253 hits (14 lugar en la historia), 669 dobles (5°), 667 cuadrangulares (5°) y 2112 carreras remolcadas (3°).

Novato del Año de la Liga Nacional en el 2001 con Cardenales de San Luis, asistió a 10 Juegos de Estrellas, ganó tres veces el premio al Jugador Más Valioso (2005, 2008 y 2009), seis Bates de Plata (2001, 2003, 2004, 2008, 2009 y 2010) y dos Guantes de Oro (2006 y 2010).

Adicionalmente, Pujols consiguió dos veces la Serie Mundial (2006 y 2011), ambas con Cardenales.

The #Angels announced today that the Club has designated Albert Pujols for assignment. pic.twitter.com/SCRz78kXcf

— Los Angeles Angels (@Angels) May 6, 2021