Los Nacionales de Washington colocaron al lanzador venezolano Aníbal Sánchez en la lista de lesionados de 10 días, debido a una presión en el nervio cervical del cuello.

El pitcher derecho estaba llamado a abrir del día lunes 11 de abril en la primera visita de los Nacionales de Washington a los Bravos de Atlanta. No obstante, el equipo notificó que lo sacaron del lineup y llamaron al joven Josh Rogers, un pitcher zurdo del equipo Triple A Rochester.

En 2021, Rogers dejó récord de 2-2 con una efectividad de 3.28 en seis juegos, todos como abridor, con los Nacionales de Washington.

Ya Aníbal Sánchez acarreaba estas molestias desde el inicio de la temporada. Se quejaba de esto cuando el equipo voló desde Florida hasta Washington D.C para el inicio de temporada ante los Mets de Nueva York.

Ya el domingo su manager Dave Martínez mencionó que estaba «dudoso» que el lanzador realizara su apertura programada. Actualmente Sánchez tiene un estatus de «día a día», pendiente a futuras evaluaciones.

