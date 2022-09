Aníbal Sánchez consiguió este miércoles su primera victoria en casi dos años, al neutralizar a la ofensiva de Atléticos de Oakland en el triunfo de Nacionales de Washington cinco carreras por una.

El zurdo de 38 años lanzó pelota de tres hits y una sola carrera en siete entradas, con trío de boletos y cuatro ponches. De esta forma, continúa demostraron que puede competir en la MLB, al permitir solo cuatro carreras en las últimas 21 entradas y un tercio, para bajar su efectividad a 5,05.

Recordemos que el criollo no ganaba un encuentro desde el 26 de septiembre del 2020, cuando venció a los Mets de Nueva York 5×3.

Luke Voit comandó el ataque de los Nacionales al conectar su 18º jonrón de la temporada, además de remolcar un par de carreras.

Del lado ofensivo, cinco venezolanos se volaron la barda en esta jornada, entre ellos Eugenio Suárez y Abrahan Toro; quienes conectaron sendos cuadrangulares de dos carreras cada uno en la victoria de Marineros de Seattle 5×3 sobre Tigres de Detroit.

Suárez, quien se fue de 4-2, conectó su estacazo en la misma primera entrada, para llegar a su 25º en el año y seguir tomando distancia como el criollo con más jonrones esta temporada.

Entretanto, Toro sacudió un bambinazo de 403 pies en la séptima entrada, su primer jonrón desde el 24 de julio, para llegar a nueve en lo que va de año. El segunda base terminó el encuentro de 3-2.

Por Detroit, Miguel Cabrera falló en cuatro turnos y Víctor Reyes dio un hit en el mismo número de chances al plato.

En Atlanta, Ronald Acuña Jr. conectó su 11º jonrón, un descomunal batazo de 444 pies por todo el jardín central; en el triunfo de los Bravos 3×2 sobre los Rockies de Colorado. William Contreras ligó por su parte par de hits en tres turnos.

Por su parte, Elvis Andrus dio su noveno cuadrangular de la temporada, su primero desde que llegó a los Medias Blancas de Chicago; además de remolcar dos carreras en el triunfo de los patiblancos 4×2 frente a Reales de Kansas City.

Finalmente, Luis Arráez conectó un cuadrangular de dos carreras para llegar a ocho en este 2022, aparte de remolcar tres carreras; pero no evitó la derrota de Mellizos de Minnesota 6×5 frente a Medias Rojas de Boston. Sandy León se fue de 2-1 con anotada.

Homer No. 8 on pitch No. 9 for @Arraez_21.#MNTwins pic.twitter.com/gF5IKdBBsX

— Minnesota Twins (@Twins) September 1, 2022