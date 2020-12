Erase una vez un planeta que quedo paralizado, un virus mortal azotaba a la humanidad. Esta es la historia de cómo los animales salvaron la Navidad. La tristeza y la desesperación invadían al planeta entero y cada uno de las especies pudieron salvar al mundo.

Un virus provocó que la humanidad no ejerciera sus actividades como de costumbre, los puestos de trabajo quedaron desolados; las calles vacías, en cada casa se mantenían refugiados para evitar el contagio.

Así pasaron los días y las semanas hasta que un día llego el tiempo de Navidad y el panorama no era muy alentador; las provisiones eran escasas. El agua no era tan limpia como quisieran, los familiares lejanos no podían visitar.

En aquellos días no se podían comprar los regalos de navidad y el dinero era cada vez más escaso. Todo estaba de color gris y hasta la paz del mundo estaba en peligro. Pero los animales tenían un plan.

Las personas pensaron que la Navidad estaba perdida por no tener dinero para comprar regalos. No poder recibir familias lejanas, no hacer una gran cena el día de navidad y no poder comprar adornos.

Salvaron la Navidad… los animales

Los animales del mundo, evidenciando la situación decidieron una noche unirse y salvaron la Navidad. Así que el León, como rey de los animales desde África reunió a todos los animales del mundo para pedir ayuda.

Las guacamayas, loros y águilas desde Brasil propusieron reunir y compartir las frutas de cada región por el mundo entero. Los elefantes desde África se dispusieron a llevar el agua limpia a cada habitante del planeta.

Curiosamente las jirafas servían para llevar alimentos a los edificios. Los caballos ayudaban, perros y gatos estaban unidos por la causa de que los animales podían salvar al planeta.

Los canguros de Australia llevaron granos a cada mesa de los humanos, los chimpancés; monos y gorilas recolectaron y distribuyeron verduras a todos. Los osos panda desde Asia hicieron barcas de bambú para distribuir alimentos por vía marítima; aquellos animales tomaban el mundo y salvaron la Navidad.

Desde Canadá los castores talaron pinos para llevar a los hogares y tener el árbol de navidad. Los tucanes desde Venezuela repartieron flores que adornaron las puertas y pesebres; así los animales salvaron la Navidad.

Trabajo y empeño

Los búhos se encargaron de una importante labor, la de realizar las tarjetas de navidad con un mensaje de paz; amor y solidaridad. Era aquel mensaje bonito al mundo dado por los animales; para cada uno de los habitantes del planeta.

Despertaban los humanos bien temprano el día de navidad llevándose la sorpresa que en sus salas había un árbol adornado de navidad; en la mesa un banquete de frutas y verduras. En sus árboles consiguieron una tarjeta con un mensaje que hacia reflexionar sobre el significado de la navidad.

Los humanos reconocieron que el egoísmo, la apatía y la soberbia los había sepultado en la desidia y la apatía. Resentimiento, rabias, rencores y envidia habían desaparecido con el ejemplo de los animales.

Desde ese día se apoyaron mas unos con otros, unos hicieron tapabocas para todos otros compartieron los alimentos que tenia. Otros les hicieron las compras a los más débiles; y la amistad y el trabajo en equipo se hacía importante.

Cada uno ejerció el rol que le correspondía, los animales les habían dado un ejemplo de colaboración. Además de amor al prójimo y sobre todo les enseño que la navidad no está en lo material; que la navidad renace en el corazón de cada persona cuando la esperanza y el amor por el otro lo llena.

Sigue leyendo ahora:Nacimiento venezolano y la magia eterna de la Navidad en el país