El criollo Antonio Senzatela guio a Rockies de Colorado a un triunfo diez carreras por cuatro a Rojos de Cincinnati, con lo cual el equipo de Denver rompió una racha de cuatro derrotas seguidas.

El diestro actuó durante seis entradas y un tercio donde, pese a permitir siete imparables y dar par de boletos, solo aceptó una carrera para su segunda victoria de la temporada. Tras salir del encuentro en la séptima entrada, Jhoulys Chacín sacó los dos últimos outs para completar el inning.

A la ofensiva, Elías Díaz bateó de 4-2 con su segundo cuadrangular de la temporada, además de par de anotadas y una impulsada.

Por su parte, Andrés Giménez conectó tres imparables y cuatro carreras en la victoria de Guardianes de Cleveland 9-8 sobre Atléticos de Oakland.

El joven campocorto dio un Grand Slam en la tercera entrada, con el cual puso la pizarra 5-4 a favor de Cleveland. Giménez conectó además un doble y un sencillo en cuatro turnos. Por los Atléticos, Elvis Andrus ligó de 3-1 con par de anotadas.

En Texas, William Contreras conectó par de cuadrangulares solitarios en la victoria de Bravos de Atlanta 6-3 sobre los Rangers de Texas. El careta, quien se fue de 4-2, dio sus bambinazos en la cuarta y sexta entrada.

Mientras tanto, Miguel Rojas y Jesús Aguilar comandaron el sexto triunfo seguido de Marlins de Miami, esta vez frente a Marineros de Seattle 8-6. Por los Marineros, Abraham Toro bateó de 3-1 con una anotada y Eugenio Suárez falló en cuatro turnos.

Rojas conectó par de imparables en cuatro turnos, entre ellos su primer cuadrangular de la temporada, y remolcó par de carreras. Por su lado Aguilar ligó de 3-2 con dos anotadas y una impulsada.

En otros encuentros, Alcides Escobar se fue de 4-3 con par de impulsadas y una anotada en la paliza 14-4 de Nacionales de Washington sobre Gigantes de San Francisco. Del lado de Gigantes, Wilmer Flores dio tres hits en cinco turnos.

Finalmente, Diego Castillo dio dos hits en la derrota de Piratas de Pittsburgh 7-3 ante Padres de San Diego.

