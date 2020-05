Por otra parte, tras el apagón en varios estados NetBlocks registró una caída del 60% en tráfico de datos de Internet este martes 5 de mayo. Además, se reporta fallas en los servicios de telefonía móvil.

Confirmed: A power outage has knocked out internet connectivity in multiple states of #Venezuela from 3:40 p.m. local time; real-time network data show significant impact with national connectivity down to ~60% of ordinary levels; incident ongoing #5May #Apagón #SinLuz 🔌 pic.twitter.com/B5mUjyB4Lh

