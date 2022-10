Compartir

Las apuestas online están en auge y cada vez son más las personas que desean jugar. Pero el apostador siempre busca medios de pago que le garanticen tanto seguridad como la confidencialidad. Afortunadamente, las criptomonedas garantizan ambas cosas, aunque todavía no son muy conocidas. Por esta razón, aquí te explicamos todo lo que tienes que saber de este método de pago para apostar al fútbol y la NBA, dos deportes muy seguidos en Venezuela.

¿Qué son las criptomonedas?

Las criptodivisas, criptoactivos o criptografías, como también se les conoce a las criptomonedas, no son más que monedas virtuales. Esto quiere decir que sirven de medio de intercambio, pero no podemos verlas o palparlas como hacemos con el dinero físico o fíat. Tal condición les impone formas de resguardo diferentes a los bancos, como las llamadas ‘wallet’ o billeteras electrónicas. Otra de sus características funda mentales es que son descentralizadas. Esto supone una gran libertad de uso, ya que no está regida por ninguna autoridad, como banco central o gobierno.

¿Son seguras?

Claro que lo son seguras. Son producidas con un sistema criptográfico que imposibilita tu falsificación y copia. Además, sus transacciones se hacen en un ecosistema que funciona como un gran libro inalterable, donde todo queda registrado. Esto se conoce como cadena de bloques o blockchain. Se trata de un proceso seguro y rápido, ya que permite controlar todos los activos mientras sus transacciones son inmediatas.

Por otra parte, la conversión de criptomonedas a dinero fíat o viceversa, también es muy seguro. El proceso se lleva a cabo por medio de monederos electrónicos. Estos cifran su información de extremo a extremo con sofisticados sistemas, como los certificados SSL. Así, tu dinero e información financiera estarán a buen recaudo, especialmente cuando apuestas en línea.

¿Por qué apostar con criptomonedas?

Además de la seguridad e inmediatez que ofrecen, las criptomonedas son la mejor opción para evadir las restricciones geográficas. Sucede que sobre muchos países, como Venezuela, pesan sanciones que impiden a sus habitantes realizar transacciones bancarias internacionales. Pero, gracias a la descentralización de las criptodivisas, es posible apostar en casas deportivas de todo el mundo.

¿Dónde apostar con criptomonedas?

Muchas plataformas están añadiendo a su catálogo de opciones de pago a las critomonedas. En este punto, si eres amante del ‘deporte rey’, seguro debes estar preguntándote cuáles son las mejores casas de apuestas de futbol con criptomonedas. Sobre todo, con el Mundial de Qatar tan cerca. Lo mismo sucede con los fanáticos de la NBA, a comenzar este 18 de octubre. Una temporada que promete ser de las más emocionantes de los últimos años. Aquí te dejamos nuestro top 5:

1. 22 Bet

Además de su gran prestigio, destaca por su larga lista de oferta de eventos deportivos (más de 1.000 diarios). También es conocida por sus generosas cuotas y sus eventos en vivo. Pero si lo que quieres es una plataforma que acepte criptomonedas, esta te parecerá el paraíso. Y es que un abanico cuanta con más de 20 opciones, entre estas Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Dogecoin.

2. CloudBet

Más de 20 deportes destacan en su catálogo, además de las principales competiciones del mundo. Ofrece apuestas en vivo y una de las mayores carteras de criptomonedas del mercado. También cuenta con una sección de casino en línea.

3. 1xBit

Además de su robusta oferta de eventos deportivos, destaca por ser especializado en criptomonedas y sus excelentes cuotas. Así que aquí encontrarás la crypto de tu preferencia y con atractivos bonos. Lamentablemente, no ofrece apuestas en vivo. Por otra parte, al ser multiplataforma, también ofrece una sección de casino online.

4. Fortune Jack

Su mercado de oferta deportiva también es muy amplio, por lo que no tendrás inconvenientes de colocar tus apuestas en el fútbol y NBA. También cuenta con una sección de apuestas en streamig y otra de casino online. Su lista de cryptos incluye, entre otras, Bitcoin, Litecoin, Monero, Dogecoin, Dash, Ethereum, Zcash y Tron.

5. Sportsbet.io

Destaca por su amplia trayectoria y por una muy bien diversificada cartera de criptomonedas. Pero también hay reconocer su excelente servicio de atención al cliente y extraordinarias promociones para los apostadores. Además, ofrece múltiples eventos deportivos y apuestas en vivo.

¿Cómo colocar una apuesta con criptomoneda?

Lo más fácil es colocar apuestas con Skrill y Neteller. Pero como están bloqueados en Venezuela, tendrás que usar billeteras criptográficas online, como Binance o Coinbase.

Suponiendo que ya tienes tu billetera con criptomonedas suficientes, los pasos siguientes son muy sencillos. Veamos:

Así de simple, ya has colocado tu apuesta.