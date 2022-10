Con un ataque de cuatro cuadrangulares en contra del as Max Scherzer, los Padres de San Diego derrotaron a los Mets de Nueva York siete carreras por una, en el arranque la postemporada en Grandes Ligas con las Series de Comodines.

Los jonrones vinieron cortesía de Manny Machado, Jurickon Profar, Trent Grishan y Josh Bell.

Yu Darvish se llevó la victoria tras siete sólidas entradas, donde solo permitió una carrera y seis hits, además de cuatro abanicados. Scherzer cargó con la derrota al salir vapuleado con siete hits e igual número de carreras en cuatro entradas y dos tercios.

Por San Diego, Robert Suárez lanzó una entrada perfecta como relevista. Del lado de los Mets, Eduardo Escobar conectó su primer vuelacercas en estos Play-offs; mientras que Luis Guillorme y Francisco Álvarez fallaron como emergentes.

En San Luis, Fillies de Filadelfia anotaron seis carreras en la novena entrada para derrotar a Cardenales de San Luis 6×3.

Los locales se adelantaron en la séptima entrada tras un cuadrangular de dos carreras del venezolano Juan Yépez, el primero en su carrera de postemporada.

Sin embargo, en cerrador Ryan Helsey, quien cargó con la derrota, dio un pelotazo a Alec Bohm con las bases llenas, antes de permitir un sencillo de dos carreras de Jean Segura. Bryson Scott (jugada de selección), Brandon Marsh (hit) y Kyle Schwarber (elevado de sacrificio) completaron la remontada.

David Robertson se apuntó la victoria tras una octava entrada perfecta en las que además ponchó a dos contrarios.

Por los Fillies, Julio Alvadado pemitió un hit y dos carreras en dos tercios de inning, con un boleto negociado.

En la Liga Americana, Marineros de Seattle consiguió su primera victoria en postemporada desde la temporada 2001, tras derrotar a Azulejos de Toronto 4×0.

Seattle liquidó el partido con tres carreras en la primera entrada, luego de un doble remolcador de Eugenio Suárez y un vuelacercas de dos carreras de Cal Raleigh. El tercera base venezolano bateó de 4-2 con par de remolcadas y una anotada.

Luis Castillo lanzó pelota de seis hits, con un boleto y cinco ponches, en siete entradas y un tercio, para llevarse la victoria. La derrota recayó en Alek Manoah, que aceptó cuatro carreras en cinco entradas y dos tercios.

Finalmente, Shane Bieber superó a Shane McClanahan en un gran duelo de picheo para que Guardianes de Cleveland vencieran a Rays de Tampa Bay 2×1.

Las carreras llegaron el sexto inning: José Siri adelantó a Tampa con un cuadrangular solitario al comienzo de la entrada; pero José Ramírez respondió con un jonrón de dos carreras. Andrés Giménez ligó de 3-1 por los Guardianes.

To those previously unaware, please meet José Ramírez.#ForTheLand pic.twitter.com/EtPBaZ8Bdt

— Cleveland Guardians (@CleGuardians) October 7, 2022