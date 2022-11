Compartir

El jugador Asdrúbal Cabrera emitió un comunicado tras lo sucedido el pasado 19 de noviembre en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, donde tuvo un desafortunado encontronazo con Carlos Castro.

A través de su cuenta en Instagram ajcabrera13, expresó que “Mi accionar no fue cónsono con lo que ha sido mi carrera en el béisbol profesional en todos los niveles que he jugado. No tengo justificación alguna por lo que hice, estoy bastante apenado por eso”.

Así mismo, agregó que “No quiero por esta vía profundizar en el escenario sucedido en lo previo y posterior, ni tampoco justificar algún comportamiento, pero si quiero dejar en claro que tuve mis motivos para hacerlo”.

Con 15 años de experiencia en las Grandes Ligas, Cabrera alegó que “tuve mis motivos para hacerlo”; y así dio su versión de los hechos. Además, expresó su incomodidad con la situación a uno de los capitanes de Caribes.

Destacó que “Algo que si quisiera rescatar en este texto, es la increíble facilidad de la sociedad, en la que incluyo directamente a jugadores activos, expeloteros, y periodistas. Inclusive grandes personas a las que considero ‘amigos’. Todos realizando publicaciones en sus redes, siendo jueces, ejecutores y penalistas de toda la situación”.

Y esgrimió que en su momento tendrá oportunidad de aclarar públicamente sobre el tema; por el momento, prefiere esperar a que se bajen las aguas.

Finalizó, diciendo que “A la LVBP, a todos los equipos, a los jugadores, a mi colega Carlos Castro y todos los fanáticos del béisbol, mi total y entera disculpa”. Además, Asdrúbal demostró sentirse apenado con su familia por los hechos ocurridos el pasado sábado.

