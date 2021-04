Desde hace unos meses, ha sido recurrente conocer historias en las redes sociales que atacan a mujeres en Altamira con nuevo modus operandi.

Según los internautas no es la primera vez que una mujer es víctima de un posible atraco, robo, secuestro y demás. Pues, ya hay varias que han denunciado en las redes sociales que un hombre de 1.70 las aborda y les dice obscenidades.

Otras, en cambio han denunciado que en varias oportunidades han visto una camioneta y el hombre se baja y las aborda o las persigue. Lo cual, es preocupante y ellas tratan de buscar ayuda. Por suerte, hay personas que están atentas ante cualquier eventualidad y auxilian a las féminas.

Kekita cuenta su historia

Así le sucedió a Kekita, como se identificó en la red social Twitter, quien explicó en un hilo que le había sucedido y gracias a un buen samaritano no pasó a mayores y se encuentra en casa, tratando de sobrellevar la situación.

Kekita asegura en un hilo haber pasado uno de los peores episodios de su vida. «Salí muy temprano de casa porque debía hacer unas diligencias importantes en Caracas (resido en Guarenas actualmente), cogí una cita médica en Chuao para mí mamá, y tenía que ir a comprar una mercancía al centro para el negocio», comienza su relato.

«No me dio tiempo, así que opté por irme a casa, ya que he tenido días pesados y me estaba pasando factura el cansancio. Cogí una buseta desde el CCCT que me dejó en Chacao (hasta allí llegaba la ruta del mismo), me bajé, y decidí caminar hasta Parque Miranda», agregó.

«Ya que es allí donde cojo el bus para regresar. Cuando voy a la altura del semáforo que está por la Plaza Altamira, un hombre de aprox 1.70 (o más) me decía cosas obscenas, y noté que detrás de él habían otros dos hombres más. Me alerté y puse nerviosa…»

«Conservé la calma. En un momento (literalmente segundos), el hombre caminó rápido hacía mí y me pinchó con algo en la zona de la cadera, sentí un calor desde los pies a la cabeza, vi a un muchacho pasar a mi lado y solo le grité ‘me pinchó, ayúdame'», relató.

«Él me jaló por el brazo, me abrazó. Me mareé muy rápido, no sentía las piernas, todo me daba vueltas, inmediatamente empecé a escuchar alaridos, gente hablaba mucho, muy rápido. El chico me preguntó a dónde iba, le contesté que a Guarenas. No recuerdo mucho desde allí». No es la primera vez que atacan a mujeres en Altamira con modus operandi.

«Solo que en un momento estaba en el bus, y una muchacha me hablaba constantemente para que (supongo) no perdiera el conocimiento, también que llamé a mi papá para que me esperara en un sitio».

«No sé qué hubiera sido de mí si esa persona, del cual no recuerdo su rostro ni nada de él, me hubiera auxiliado, dónde estaría, qué me hubieran hecho… ¿Estuviera muerta en este momento? Me siento triste, y tengo ansiedad a mil por minuto. ¿Puede volverme a pasar?», reflexiona.

Atacan a mujeres en Altamira con nuevo modus operandi

Por ahora, la muchacha de esta historia está tratando de recuperarse en casa. Sin embargo, se hará unos exámenes para verificar su salud; ya que está hinchada, mareada y roja, además que las personas las siente entumecidas.

«Estoy muy hinchada, y roja. Aún me siento mareada y las piernas algo entumecidas. Pero estoy en casa, estoy a salvo. Y siento que la vida me está dando otra oportunidad», culminó Kekita la declaración de su mala experiencia.

Por su parte, la ONG “Método Wom” envió un alerta morada hace una semana a las autoridades luego de recopilar varios casos similares. Mujeres que presuntamente fueron víctimas de persecución, intentos de secuestro, rapto o acoso sexual en distintas zonas de Caracas.

