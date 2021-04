Una estafa en el Sistema Patria estaría ocurriendo desde hace un tiempo en el país denunciaron algunos beneficiarios. Al parecer la usurpación de la cédula de identidad y el registro; ha hecho que los bonos lleguen a otras personas.

No se tiene conocimiento si esto tenga algo que ver con que los bonos no le llegan a mucha gente en la actualidad. Miles de personas a pesar de estar escaneados no les está llegando la ayuda económica dada por el gobierno.

Una de las denuncias por los bonos la hizo una empleada de la Universidad del Zulia. Moraima Gutiérrez quien es periodista y locutora. Esta denunció que en el año 2020 se registró en la plataforma; y este año descubrió que alguien está cobrando por ella; dijo a El Pitazo.

En marzo de este año cuando fue a verificar sus datos para el pago de nómina universitaria vio que estaba registrada. Es decir desde el año pasado una persona está cobrando los bonos a su nombre.

Explicó la comunicadora que la persona que estaría cobrando los bonos por ella se encuentra en Cumaná, Sucre; cuando ella vive en Maracaibo. Por su parte espera un nuevo registro o que la plataforma elimine a la persona que la usurpa.

Estafa en el Sistema Patria

Otra persona dijo a El Pitazo que hizo el registro por la gasolina, y ya estaba registrado. Intentó rescatar el usuario y palabra clave pero la plataforma de los bonos no se lo permitió; otro de los problemas que se ha presentado es precisamente por la gasolina.

A diario las personas esperan la ayuda económica que llegan por el gobierno mediante la plataforma. Otros por su parte no cobran bonos desde el mes de diciembre; y otro gran grupo desde el mes de enero.

El problema con los bonos se ha presentado ya que hay personas que han confiado el usuario y contraseña a terceros. Estos bien pueden hacer un registro nuevo; y logran hacerse con los bonos entregados por el gobierno.

