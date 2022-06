La selección de Australia clasificó este lunes al Mundial de Catar 2022, después de que venció en la tanda de penales a Perú.

El encuentro correspondía a la repesca intercontinental Asia/Conmebol, y se debió resolver desde los 12 pasos luego de que el encuentro quedó empatado a cero tras 120 minutos.

De esta forma, solamente queda por conocerse el nombre del último equipo, que saldrá del duelo de este martes, también en Doha; entre Costa Rica y Nueva Zelanda, que dirimen la repesca Concacaf-Oceanía.

Australia debutará en Catar 2022 ante la vigente campeona mundial, Francia, el martes 22 de noviembre, en el Al Janoub Stadium donde jugará también sus otros dos partidos. El sábado 26 se enfrentará a Túnez y el miércoles 30 a Dinamarca.

Este representará el quinto Mundial consecutivo para los ‘Socceroos’ y el sexto de su historia tras participar en Alemania 1974. No falla precisamente desde que el torneo volvió a disputarse en el país germano en 2006, única cita en la que superó la fase de grupos y alcanzó los octavos de final.

