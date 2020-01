Avión con 180 personas se estrella en Irán

En la madrugada de este miércoles; avión Boeing 737 ucraniano con 180 personas a bordo se estrella en la capital de Irán Teherán. Cerca del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini.

La aerolínea Ukraine International Airlines (UIA); salió del aeropuerto iraní con destino a Kiev. Sin embargo, se desplomó poco después de despegar. Según por problemas técnicos, de acuerdo con Reuters.

Asimismo, los datos de vuelo, disponibles en el sitio web FlightRadar24; muestran que el Boeing 737 ucraniano dejó de enviar datos casi inmediatamente después del despegue.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp

— Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020