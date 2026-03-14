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La Arquidiócesis de Caracas y las autoridades de la Basílica de Santa Teresa han confirmado que este domingo 15 de marzo se llevará a cabo la solemne bajada del Nazareno de San Pablo, un evento que marca el reencuentro directo de la imagen con su feligresía.

El descenso del «Limonero del Señor» de su nicho habitual está programado para iniciar con una misa central a las 10:00 de la mañana. Este acto de profunda humildad y amor representa el comienzo de la entrega espiritual de los caraqueños de cara a la Semana Santa, permitiendo que los devotos puedan contemplar la imagen a corta distancia.

Dos semanas de veneración y promesas

Según informaron fuentes eclesiásticas y medios especializados, el Nazareno permanecerá a los pies de la capilla de la Basílica de Santa Teresa durante aproximadamente quince días. Este periodo de exposición pública busca facilitar que los fieles cumplan sus promesas, oren por favores particulares y agradezcan las intercesiones divinas recibidas durante el año.

La Arquidiócesis ha hecho un llamado especial a los devotos y cofrades: «Nos preparamos para el reencuentro más esperado. Es momento de renovar nuestra esperanza y vivir uno de los actos de fe más conmovedores de nuestra amada Caracas».

Tradición y símbolos de fe

Para esta jornada, se invita a los asistentes a acudir con los símbolos tradicionales de esta advocación:

Orquídeas moradas: La flor nacional para adornar el altar del Redentor.

Velas moradas: Como símbolo de luz y penitencia.

Túnicas moradas: Vestimenta característica de quienes pagan promesas por salud o milagros concedidos.

Este evento es el preludio a la multitudinaria procesión y las misas de medianoche que ocurren tradicionalmente cada Miércoles Santo. La Iglesia exhorta a la comunidad a asistir como una «sola familia católica» para rendir honores a quien consideran el protector espiritual de la ciudad ante las adversidades.

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