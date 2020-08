Un total de dos mil toneladas de material explosivo convirtieron a la capital del Líbano en desolación. Beirut zona de desastre luego de una explosión sin precedentes. Se pudiera decir que desde 1944 no había una explosión tan fuerte.

Las personas estaban tranquilas en sus labores cuidándose por el coronavirus. Un incendio rompía con una densa cortina de humo el lugar. Muchas personas incluso grababan sin problemas el incendio. Pero en ese momento llegó lo peor.

Una mega explosión quedó registrada en vídeos que parece escenas de películas. Décadas hubo que no se veía aquel hongo de fuego tan terrorífico. Beirut zona de desastre cambió en apenas décimas de segundos, segundos que no se olvidará.

Los galpones con materiales explosivos volaron por los aires de hecho los edificios adyacentes sufrieron daños estructurales. Muchos hospitales también se vieron afectados por la llegar fe miles de heridos.

Ha sido el peor día de la historia de ese país y el que nunca olvidarán. Beirut zona de desastre de tristeza y de incertidumbre los vídeos que han circulado muestran las huellas de la tragedia. Una explosión demasiado inmensa para un territorio tan pequeño.

Se pudiera decir que de las seis grandes explosiones no nucleares que han pasado esta es la peor. Hasta ahora hay miles de heridos y muertos en toda la capital del Líbano. Otras personas sufrieron daños en sus viviendas.

A toda la colonia libanesa que vive en nuestro país enviamos palabras de aliento y de fuerza. Líbano tiene muchos nexos amistosos y comerciales con Venezuela desde hace muchos años. Enviamos palabras hasta Beirut zona de desastre desde nuestra redacción.

