Compartir

















El partido Acción Democrática dirigido por Bernabé Gutiérrez emitió un comunicado este martes donde manifiesta su intención de brindar “amnistía” a todos aquellos militantes que han sido expulsados por la otra fracción de la tolda blanca.

En el texto entre otros aspectos, expresan su rechazo a “la conducta divisionista del ciudadano Henry Ramos Allup, que imposibilita el apoyo de Acción Democrática a un acuerdo unitario para la próxima elección del gobernador de Barinas”.

Por lo que acordaron dar “amnistía” a todos los expulsados que además podrán participar en el proceso de inscripción y recenso que se iniciará a partir del mes de enero 2022.

Por acá el comunicado íntegro:

Considerando: Que en el pasado, nuestro partido fue ilegalizado como organización política al no concurrir a varios procesos comiciales, conforme lo pautan las leyes que rigen la materia.

Considerando: Que para recuperar la legalización de nuestro partido, toda la dirigencia nacional, regional y municipal, en fecha 16 de enero de 2020, decidió participar en el proceso electoral del 6 de diciembre del pasado año, para elegir los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el período 2021-2026, así como en todos los procesos electorales que se presentasen en lo sucesivo, como ha sido el caso de las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre del presente año.

Considerando: Que el ex secretario general nacional Henry Ramos Allup, sin explicación ni fundamento alguno, que no haya sido su interés particular y de su entorno, dejó unipersonalmente sin efecto la decisión de participar de toda la dirigencia del partido y promovió nuevamente la abstención en el proceso electoral para elegir los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el período 2021-2026

Considerando: Que el ex secretario general nacional de AD Henry Ramos Allup, pretende mantener inconstitucional e ilegalmente una Asamblea Nacional a la que se le venció su período el 5 de enero 2021, en la que el mencionado ciudadano y un grupo de ex diputados, con su participación activa en su seno, se han visto involucrados en el escandaloso caso de Monómeros y otros casos de apropiación de bienes de la República.

Considerando: Que el ex secretario general nacional Henry Ramos Allup, sin explicación ni fundamento alguno promovió en las elecciones regionales y municipales, que tuvieron lugar el pasado 21 de noviembre del presente año, una campaña electoral con candidatos paralelos y ajenos a los que nuestra organización presentó para esos cargos, causando deliberadamente la división y grave daño a las fuerzas opositoras y a sus candidatos, con resultados electorales adversos, tal como se desprende de sus declaraciones y actos públicos atribuibles al mencionado ex secretario general.

Considerando: Que el mecionado ciudadano Henry Ramos Allup, con su conducta egoísta, mezquina, traicionó los intereses del colectivo opositor afectando los resultados electorales de las entidades Táchira, Lara, entre otras.

Considerando que persiste la conducta divisionista del mencionado ciudadano Henry Ramos Allup, en el caso de la elección del gobernador de Barinas, que serán repetidas el 9 de enero de 2022; imposibilitando el apoyo de Acción Democrática para producir un gran acuerdo unitario.

Considerando: La actitud misógina del ex compañero Henry Ramos Allup hacia las compañeras de partido, en manifestaciones públicas de lenguaje violento e instigación al odio contra las mujeres, claramente violatorio de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre De Violencia.

Acuerda

De conformidad con nuestras atribuciones estatutarias, ratificar la autoexclución de nuestra organización partidista al exdirigente de AD Henry Ramos Allup.

Rechazar su actitud de odio y división, que ocasionó la pérdida de importantes gobernaciones y alcaldías de las fuerzas opositoras del país.

Rechazar la conducta divisionista del ciudadano Henry Ramos Allup, que imposibilita el apoyo de Acción Democrática a un acuerdo unitario para la próxima elección del gobermador de Barinas a realizarse el 9 de enero 2022.

Repudiar categóricamente su lenguaje abusivo y violento contra las mujeres, lo cual ha sido público, notorio y comunicacional, en particular contra la compañera Laidy Gómez Gobernadora 2017 – 2021 del estado Táchira, con quién nos solidarizamos ante estas indebidas agresiones.

Declarar la amnistía a todos aquellos compañeros y compañeras que fueron expulsados por ex el compañero Henry Ramos Allup, e invitarlos a participar en el proceso de inscripción y recenso que se iniciará a partir del mes de enero 2022, de cara a las elecciones internas que se realizarán en el primer semestre del año próximo.

Queda a cargo del Secretario General Nacional compañero Bernabé Gutierrez, darle la divulgación y debido cumplimiento a la presente resolución.

“Por una Venezuela Libre y de los Venezolanos”

Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática

Noticias24Carabobo

Continúa leyendo: Exportaciones en Latinoamérica aumentarán un 25% este año según la CEPAL