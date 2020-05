View this post on Instagram

Quando vidi questo video per la prima volta mi si chiuse lo stomaco e nonostante ciò finii di guardarlo tutto, fino alla fine. Tra lo sconforto, le lacrime, il gelo che riempì il vuoto che si era creato all’improvviso in quel momento e all’impotenza davanti a questo atto viscido, malato e disumano cercai un perché a tutto questo. Sono trascorsi tre giorni, e il pensiero di quel “perché?” ancora mi viene a trovare durante le giornate che trascorrono lente. Razzismo? Follia? Sadismo? Insensibilità? Rancore? Violenza? Intolleranza? Perché, mi domando, dopo tutto il dolore che l’umanità ha patito da Adamo ed Eva fino ai giorni nostri c’è ancora chi quel dolore lo provoca? Dopo la notizia dell’ultima ora che riporta che l’autopsia svolta sul corpo del povero George Floyd non presenta elementi fisici che supportano una diagnosi di asfissia traumatica o di strangolamento, mi sento di pubblicare il video completo (che sconsiglio la visione a persone minorenni e sensibili). E riporto le parole che pronunciò Martin Luther King durante un suo discorso: “Non facendo giustizia si diventa corresponsabili della violenza. La rivolta è il linguaggio degli inascoltati, e la violenza non è mai giustificabile ma in certi casi è comprensibile. Perché solo la giustizia sociale e il progresso sono i garanti assoluti della prevenzione delle rivolte". In sostanza, per evitare la violenza bisogna garantire la giustizia per tutti. #mirkosbarra #justiceforgeorgefloyd #icantbreathe #stopracism #stopviolence #georgefloyd #rip #❤️