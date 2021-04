Bogotá decretó alerta naranja por aumento en ocupación de las UCI

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, decretó alerta naranja en el sistema hospitalario de la capital; por el aumento de la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En este sentido, anunció nuevas medidas para disminuir la intensidad del tercer pico de la pandemia del Covid-19.

Durante una declaración a la prensa, Claudia López detalló que “Bogotá tenía una ocupación de UCI para Covid-19 de 55%. Hoy tenemos una ocupación de UCI-Covid-19 de 64,6%; es decir casi 10 puntos (porcentuales) por encima de la que teníamos antes de irnos al descanso de Semana Santa”.

Asimismo, explicó que aunque todavía los indicadores son menores a 70%, la Alcaldía está preocupada por el crecimiento de 10 puntos porcentuales en los últimos días. Por esta razón se están tomando medidas para evitar que colapse el sistema de salud.

Bogotá decretó alerta naranja

La alcaldesa de Bogotá anunció que, además de pasar de alerta amarilla a naranja, se suspendieron en los hospitales todos los procedimientos de mediana y alta complejidad que se puedan reprogramar y demanden UCI; reseñó El Nacional.

“Eso con el fin de que no sigamos teniendo también un crecimiento muy alto de solicitudes de UCI no Covid; lo cual obviamente nos limita la capacidad (…) Bogotá puede ampliar su capacidad con alrededor de 500 UCI que tiene físicamente en los hospitales; pero que en este momento no están habilitadas”, expresó la alcaldesa.

