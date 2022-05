Compartir

La buena salud de los ojos es posible pese a todo el cúmulo de trabajo que tengamos. Por supuesto, juega un papel muy importante la alimentación, descanso y las horas que estemos frente a la computadora y celular; estos dos últimos son muy dañinos para la vista.

Uno de los puntos más importantes para la visión son los alimentos que ingerimos es por ello que tienes que tener en cuenta este consejo. Los alimentos “verdes” más que todos vegetales son los más recomendados.

Berro, acelga y espinaca que no falten al menos por una vez a la semana o más en tus comidas; es importante una buena ensalada de vegetales y estas hojas ricas en minerales; y sobre todo en antioxidantes van a ayudarte.

Además de los nombrados no debes olvidarte de la zanahoria, la cual es la reina del cuido de la vista. Las naranjas, que son una bomba en Vitamina C no deben faltar; tampoco los buenos frijoles y las almendras.

Salud de los ojos y los demás consejos

No dures mucho tiempo pegado a la pantalla del televisor, computador y celular, no importa la edad que tengas. Es importante siempre cuidar tus ojos de estos aparatos, sobre todo si pasas mucho tiempo jugando en ellos.

Ten en cuenta los alimentos que no debes comer; como lo son aquellos que tienen alta cantidad de azúcar; además aquellos que son alimentos procesados y si eres adicto al cigarrillo trata de dejar ese vicio.

Lo que debes de aumentar son las horas de sueño reparador, dormir al menos siete u ocho horas. Además de que puedes hacer ejercicio y descansar, todo eso engloba en estos consejos para estar bien de la vista.

Evita por mucho tiempo exponerte al sol, busca unos lentes de sol de calidad, incluso que sean recomendados por especialistas; no importa lo que puedan costar, tu salud es lo primero y estar bien de la vista no tiene precio.

